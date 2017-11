Bild vergrößern „Die meisten Großbanken kommen mit der Hälfte an Angestellten aus.“ dpa Bild:

Mit einem radikalen Umbau will die Deutsche Bank endlich wieder Anschluss an die internationale Konkurrenz finden. Im Kampf gegen das schrumpfende Geschäft zieht Vorstandchef Cryan nun weitere Entlassungen in Betracht.