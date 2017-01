BerlinDie privaten deutschen Geschäftsbanken blicken angesichts des Präsidentenwechsels in den USA, der Brexit-Verhandlungen und anhaltender Probleme in Europa mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2017. Die Banken gingen „mit einer gedämpften Portion Zuversicht“ und einigen Sorgen ins neue Jahr, sagte am Montag der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) Michael Kemmer. Was sich mit dem neue US-Präsidenten Donald Trump ändern werde, sei noch unklar. Allerdings rechnet Kemmer nicht mit einer Rolle rückwärts in der Finanzregulierung.

Große Sorge bereitet den deutschen Banken die Entwicklung in Europa. „Die Währungsunion ist noch nicht über den Berg“, sagte Kemmer. Skeptisch stimme die Entwicklung bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena, die wohl mit Staatsgeld unterstützt werden wird. Zwar ließen die neuen europäischen Regeln ein solches Vorgehen als Ausnahme zu, sagte Kemmer. Es sei aber kein gutes Zeichen, wenn gleich bei der ersten größeren Schieflage wieder die Steuerzahler und nicht die Eigentümer und Gläubiger in Haftung genommen würden, wie es die Restrukturierungs- und Abwicklungsregeln eigentlich vorsehen.