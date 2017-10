Wissen wollen die Sozialdemokraten demnach, wer von der Landesregierung in Gespräche zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Management der Deutschen Börse eingebunden war und welche Rolle das Justizministerium gespielt hat. Dazu soll die Regierung dem Blatt zufolge in eineinhalb Wochen im rechtspolitischen Ausschuss des Landtags Stellung nehmen.

Am Donnerstag kommt der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Kengeters Drei-Jahres-Vertrag läuft am 31. März 2018 aus und wurde bislang nicht verlängert. Außerdem will die Deutsche Börse am Abend Quartalszahlen vorstellen.