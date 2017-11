EschbornDie Deutsche Börse will einem Zeitungsbericht zufolge noch am heutigen Donnerstag über die Nachfolge von Vorstandschef Carsten Kengeter entscheiden. Als neuer Mann an der Spitze des Konzerns solle der bisherige HVB-Chef Theodor Weimer dem Personalausschuss des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Donnerstag. Anschließend solle der Aufsichtsrat die Personalie beschließen, die dann per Pflichtmitteilung bekanntgegeben werden solle. Ein Sprecher der Deutschen Börse lehnte eine Stellungnahme ab.

Kengeter hatte Ende Oktober die Konsequenz aus einer Affäre um möglichen Insiderhandel gezogen und seinen Rücktritt zum 31. Dezember angekündigt. Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef Joachim Faber hatte in einem Interview klargemacht, dass bis dahin ein Nachfolger gefunden sein soll. Weimer hat scheinbar die besten Karten.