FrankfurtBewegung bei der geplanten Megahochzeit von Deutscher Börse und London Stock Exchange: Die beiden Fusionspartner und das Land Hessen gehen in der Standortfrage offenbar aufeinander zu. Am kommenden Dienstag soll das Thema bei einem Spitzentreffen in Wiesbaden besprochen werden, heißt es in Finanzkreisen, die damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bestätigen. Eine Einigung in der Standortfrage wird dabei aber noch nicht erwartet. Die Initiative für das Treffen soll von den Börsen ausgehen.

Deutsche Börse und London Stock Exchange wollen zu einem rund 25 Milliarden Euro schweren Konzern verschmelzen. Hessens Börsenaufsicht kann den Deal untersagen, wenn sie die Entwicklung des Handelsplatzes gefährdet sieht. Als größtes Hindernis gilt die Standortfrage. Die Holdinggesellschaft des Konzerns soll in London angesiedelt werden. Das brachte den Fusionspartnern teils harsche Kritik von Aufsehern und Politikern ein.