MünchenDie Deutsche Pfandbriefbank (pbb) macht sich auf einen Gewinnrückgang im nächsten Jahr gefasst. Man könne nicht davon ausgehen, dass die Risikovorsorge wie in diesem Jahr fast bei Null liegen werde, sagte Vorstandschef Andreas Arndt am Montag in Unterschleißheim bei München. „Wir gehen davon aus, dass die Märkte herausfordernd bleiben. Wir werden daher für 2018 wieder konservativ planen.“

Die pbb hatte erst Anfang November die Gewinnprognose für 2017 auf 195 bis 200 Millionen Euro nach oben geschraubt. Anfang des Jahres hatte sie noch mit 150 bis 170 Millionen Euro geplant, bei Rückstellungen von rund 30 Millionen Euro für faule Kredite. Bis Ende September lag die Risikovorsorge aber nur bei drei Millionen. Die gedämpften Aussichten belasteten am Montag auch die Aktie des Nachfolgers der Hypo Real Estate. Sie gab um bis zu fünf Prozent auf 12,38 Euro nach.