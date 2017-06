Bonn, KölnDie Deutsche Post baut ihre Modellpalette an Elektro-Transportern mit Hilfe des US-Autoriesen Ford weiter aus. Dank einer Partnerschaft mit dem Autobauer will der Bonner Konzern nun auch größere Transporter anbieten.

Rund 2500 der Transporter kurven für den Konzern bereits durch Deutschland. Mittelfristig will die Post ihre gesamte Brief- und Paketzustellflotte von knapp 50.000 Fahrzeugen durch Elektro-Wagen ersetzen, die mit Strom aus regenerativen Energien betrieben werden sollen. Die Fahrzeuge sollen aber auch außerhalb des Konzerns an Kunden wie Handwerker oder Kommunen verkauft werden. Der zuständige Post-Vorstand Jürgen Gerdes hatte bereits über eine rege Nachfrage berichtet.

Auch um dieser Herr zu werden, will die Post noch in diesem Jahr eine neue Fabrik eröffnen. Diese soll ebenfalls in Nordrhein-Westfalen entstehen. Die Kapazitäten zur Produktion der Elektrofahrzeuge sollen so bis Ende des Jahres von derzeit 10.000 auf bis zu 20.000 verdoppelt werden, hatte die Post bereits angekündigt. Kommendes Jahr könnten dann rund 20.000 Fahrzeuge vom Band rollen.