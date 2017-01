BerlinWegen des schwächelnden Geschäfts mit Lebensversicherungen sind die Beitragseinnahmen der deutschen Assekuranz im vorigen Jahr weitgehend stagniert. Die Policen stiegen nur noch minimal um 0,2 Prozent auf 194,2 Milliarden Euro und damit so schwach wie seit 2011 nicht mehr, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mitteilte.

„Die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres kann sich sehen lassen“, sagte GDV-Präsident Alexander Erdland. Sie entspreche den Erwartungen und zeige den Wandel der Branche. Für 2017 stellte er wieder ein Beitragsplus über alle Sparten hinweg von mindestens einem Prozent in Aussicht.