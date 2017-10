Mit diesem Konzept hat Peat die Jury des deutschen Digitalpreises „The Spark“ überzeugt, den das Handelsblatt und die Unternehmensberatung McKinsey verleihen: Das Gründerteam um Chefin Simone Strey bekam am Donnerstag in Berlin die Auszeichnung verliehen. Platz 2 belegte der Logistikspezialist Cargonexx mit einer Plattform für Lkw-Transporte, Platz 3 der Softwareanbieter Smacc mit einer Buchhaltungssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen.

Das Handelsblatt und McKinsey verleihen den Preis an digitale Revolutionäre. In diesem Jahr standen Projekte im Mittelpunkt, die die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz verstehen, erfolgreich umsetzen und dabei eine große Reichweite anstreben. In einem mehrstufigen Prozess wählte die Jury aus Dutzenden Bewerbungen die zehn Finalisten aus, die am Donnerstag ihre Ideen noch einmal in einem Pitch präsentierten. Ihre Ideen reichen von der Landwirtschaft bis zur Logistik.

Für die großen Ambitionen steht Peat exemplarisch. Das Hannoveraner Unternehmen nutzt eine Bilderkennung, um Veränderungen an Pflanzen auf den Grund zu gehen. Die Fotos für das Training des Algorithmus stammen aus einer Gemeinschaft von Forschern, aber auch von Nutzern, die die App verwenden. 40 Nutzpflanzen und mehr als 100 potenzielle Schäden erkennt die Technologie bislang.

Die Gründer wollen „den globalen Standard für die Klassifizierung von Pflanzenschäden“ setzen – die App wird international angeboten, die Nutzer stammen derzeit aus Indien, Brasilien und einigen afrikanischen Ländern. Der Algorithmus soll zudem nicht nur im Smartphone zum Einsatz kommen. Eine Vision: Eines Tages könnten solarbetriebene Roboter durch die Felder fahren, Unkraut mit dem Kameraauge erkennen und ausreißen.

Auch der Gründer von Cargonexx denkt groß: Rolf-Dieter Lafrenz will mit seiner Plattform „Lkw-Transporte so einfach machen wie Taxifahren“ – aufwendige Verhandlungen zwischen Speditionen und ihren Kunden sollen der Vergangenheit angehören. Ein Algorithmus namens Manni kalkuliert die Ladungsströme und berechnet auf dieser Grundlage einen Preis. Neben Tourendaten berücksichtigt das System 400 Faktoren wie Wochentag, Saison oder Großveranstaltungen.

Der Berliner Softwareanbieter Smacc hat eine Zielgruppe ausgemacht, zu der allein in Deutschland 400.000 Unternehmen zählen: Er will die Buchhaltung bei kleinen und mittelständischen Firmen weitgehend automatisieren. Dafür liest Scanner beispielsweise Rechnungen ein und weist sie dem passenden Buchführungskonto und der Kostenstelle zu. Auch Start-ups und Mittelständler sollen von Prozessoptimierung profitieren – und immer im Blick behalten, wie es um ihre Finanzen bestellt ist.