Die Banken hätten zwar ihre Widerstandsfähigkeit gesteigert - „den höheren Risikopuffern stehen aber auch höhere Risiken gegenüber“, sagte Buch. Insgesamt habe sich das deutsche Finanzsystem zuletzt allerdings als robust erwiesen, erklärte der Ausschuss. In dem Gremium sitzen Vertreter von Bundesbank, Bundesfinanzministerium und der Finanzaufsichtsbehörde BaFin.

BerlinDie deutschen Stabilitätswächter sehen anhaltend niedrige Zinsen als Problem für das deutsche Finanzsystem. Viele Investoren seien gleichzeitig auf der Suche nach höheren Renditen und unterschätzten somit möglicherweise Gefahren, sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch am Dienstag in Berlin zum Jahresbericht des Ausschusses für Finanzstabilität. „Das ist ein Risiko, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen.“

Die niedrigen Zinsen belasten den Experten zufolge auch die deutschen Lebensversicherer spürbar. „Es besteht die Gefahr, dass die erwirtschafteten Erträge nicht mehr ausreichen, um den langfristigen Versprechungen nachzukommen.“ Zusammenschlüsse unter diesen Versicherern könne die Risikotragfähigkeit des gesamten Sektors steigern.

Die Preise am Wohnimmobilienmarkt seien zwar seit 2010 vor allem in Großstädten kräftig gestiegen. „Das Risiko einer Preiskorrektur bei gleichzeitig starken Ausfällen von Wohnimmobilienkrediten erscheint weiterhin gering“, hieß es. Deshalb ergebe sich hieraus keine Gefahr für die gesamte Finanzstabilität, sagte Buch. Um gegen aufkommende Risiken im Immobilienbereich vorzubeugen, habe man jüngst per Gesetz bestimmte Instrumente für die BaFin geschaffen, ergänzte Finanzstaatssekretär Thomas Steffen.

BaFin-Chef Felix Hufeld betonte, es sei wichtig, sich hier schon vorab auf Krisen vorzubereiten. „Es wäre grob fahrlässig, wenn man das Feuerwehrauto erst dann anfängt zu bauen, wenn die Hütte schon brennt - das muss dann schon in der Garage stehen.“