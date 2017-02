Ich bin doch kein Modepüppchen. Aufgedonnert will ich nicht herumlaufen. Für Kostüme bin ich einfach nicht der Typ. Die Liste der Sätze, mit denen nachlässige Kleidung gerechtfertigt wird, ist sehr, sehr lang. Das geht gar nicht! Es herrscht – gerade hier, große Sorge – man könne zu geschniegelt erscheinen. Kennen Sie jemanden, der vor dem Aufsichtsrat allen Ernstes in der Cordjacke aufschlägt und der Meinung ist, damit authentisch aufzutreten? Kennen Sie eine coole Socke, die fürs Kundengespräch mal eben die Nylon-Sporttasche mit den Präsentationsunterlagen gepackt hat, weil da wenigstens alles reinpasst. Es kommt ja auf den Inhalt an und nicht auf… Ja, auf was denn bitte nicht? Wie soll eine brillante Performance entstehen, wenn nicht durch einen überzeugenden Gesamteindruck?

Wenn Sie zu denen gehören, die also „nicht so gestylt“ herumlaufen wollen, sollten Sie um mich jedenfalls einen großen Bogen machen. Ja, ich höre Sie schon sagen: Brauche ich nicht! Trotzdem sage ich es. Es ist meine Berufung! Leute, die „nicht so gestylt“ durch die Gegend schlurfen, umzukrempeln. Dafür werde ich von Unternehmen bezahlt. Männer wie Frauen, Vertriebsprofis, Vorzimmerdamen, Bereichsleiter, Spitzenmanager sämtlicher Branchen: Ich bringe sie alle in die Erste Liga – optisch. Aber das motiviert eben auch für den Rest.