Das ist jetzt wirklich Gedankenübertragung. Ich hatte den Hörer schon in der Hand, Sie sind mir zwei Sekunden zuvor gekommen. […] Das gibt’s doch nicht. Wann? Die E-Mail habe ich gar nicht bekommen, da muss ich gleich mal dem Admin auf den Pelz rücken. Ich kümmere mich aber sofort, wenn wir aufgelegt haben.

Kommt Ihnen bekannt vor? Hören Sie – so oder ähnlich – tagtäglich? Klar, denn das sind die Klassiker aus dem Bingo der Business-Lügen. Lüüüüügen, fragen Sie, langgezogenes üüüü und die Augen unschuldig aufgerissen? Ja, sage ich: Lügen oder Münchhausen lässt grüßen. Denn wer immer das sagt, hat vielleicht gerade die Kaffeetasse in der Hand, das Pausenbrot, die Zeitung von gestern – aber ganz bestimmt nicht den Telefonhörer. Wenn so viele E-Mails verloren gingen, wie jeden Tag behauptet wird, würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und wenn wir alles immer sofort machen würden, bräuchten wir jede Stunde des Tages in doppelter Ausführung. Oder zwei Gehirne.