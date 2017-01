Für ihn ist die Sache mit mir ganz gut gelaufen: Ich war hoch motiviert, habe geschuftet bis zum Umfallen… Fakt ist: Ich habe geliefert und zwar richtig gut! Er dürfte es nicht bereut haben, dass er auf eine Nicht-Akademikerin gesetzt hat.

Lebenslauf, Referenzen, Ausbildung, das sind ja alles Indizien, den tatsächlichen Eindruck verschafft man sich dann letztlich doch persönlich. Wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Wenn man die Freiheit hat. Wenn man den Mut hat. Was ich damit sagen will? Wer macht so etwas heute noch? Viel zu wenige.

Ich habe eine Theorie. Es lag möglicherweise an seiner Augenfarbe: Blau. Menschen mit blauen Augen sollen ja bekanntlich ein geringeres Schmerzempfinden als Menschen mit anderen Augenfarben haben – zu diesem Ergebnis gelangt zumindest eine Studie der University of Pittsburgh. Demnach sollen blauäugige Frauen sogar eine Geburt besser verkraften können, dies nur als Information am Rande. Weiterhin sagt man auch, das blauäugige Menschen gern im Mittelpunkt stehen, ja sie lieben das förmlich!

Damit erklärt sich dann auch die Risikobereitschaft meines ersten und einzigen Chefs, mich einzustellen: Er, der blauäugige – haha – , war schmerzfrei – er sprang also einfach ins kalte Wasser; und die Aufmerksamkeit aller, vom Betriebsrat bis zum Pförtner war ihm sicher.

Zumal er auf mich, eine Braunäugige, traf. Wir mit den brauen Augen gelten ja unter Augenfarben-Experten als selbstbewusst, durchsetzungsstark und zuverlässig. Uns sagt man sogar nach, dass wir mit wenig Schlaf auskommen. Wahrscheinlich wusste er das alles.



In jeder 08/15-Ausschreibung werden Persönlichkeiten gesucht



Wobei: Nicht auszudenken, wenn ein grünäugiger mit im Rennen gewesen wäre, vielleicht noch weiblich. Die sollen ja angeblich sehr kreativ sein und größtem Druck standhalten. Abgesehen von der verführerischen und mysteriösen Komponente, die grüne Augen haben. Grüne Augen wie ein Teich, machen alle Herzen weich oder so ähnlich.

Keine Sorge. Ich bin nicht durchgedreht. Ich hätte auch meine Zweifel, dass es in einem Unternehmen seriös zugeht, wenn bei Bewerbungen die Augenfarbe abgefragt wird. Aber, wenn Sie mich fragen (und Sie fragen mich doch!?), ein bisschen mehr Kreativität würde nicht schaden.

In jeder 08/15-Ausschreibung werden doch „Persönlichkeiten“ gesucht. Dann sollten Personalmenschen sich doch auch mal ein Bild von der Persönlichkeit eines Bewerbers machen. Tatsächlich geht’s in den Auswahlverfahren doch neben Fortbildungen, Zertifikaten und Auslandsaufenthalten doch eher noch um die Noten in der Grundschule als um die Persönlichkeit. Das geht gar nicht! Ich appelliere an den Mut zum Schrägen! Dann achten Sie halt im Gespräch mal auf die Augenfarbe. Sie werden ja sehen, was dabei rauskommt.