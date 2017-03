Einen guten Anzug erkennt man nicht unbedingt am Preis. Wie sage ich immer? Der Schnitt ist auf jeden Fall entscheidend. Klar, für 150 Euro können Sie nicht sooo viel erwarten – eigentlich nichts. Aber angefangen bei 400 bis 600 Euro auf einer nach oben offenen Skala müssen Sie schon genauer hinschauen, um die Spreu vom Weizen zu trennen: das Synthetik-Futter von der Seide, das Mischgewebe von der feinen Wolle, den hochwertigen Schnitt vom 08/15-Schlabber.

Auf den ersten Blick kann es schon sein, dass Sie vor einer ganzen Batterie identischer Anzüge in den Farben Marine, Schwarz und Anthrazit stehen. Die Unterschiede in der Qualität zeigen sich aber sehr wohl. Es kommt auf die Details an.