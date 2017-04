Wer meine Kolumnen aufmerksam verfolgt, der weiß bereits, dass es die besten weißen T-Shirts in Schweden gibt. Das weiße T-Shirt trägt man am besten mit einer Jeans. Soweit so gut. Auch das Geheimnis, warum ein weißes T-Shirt etwas so besonderes ist, habe ich gelüftet.

Interessant: Vorige Woche habe ich in meiner Kolumne über weiße T-Shirts geschrieben. Das Thema sorgte für nicht unerhebliche Aufmerksamkeit und das eine oder andere Missverständnis: Liebe Herren, ich meinte nicht das weiße Unterhemd, sondern tatsächlich das weiße T-Shirt. Das T-Shirt, welches man zu einer Jeans trägt. Das Kleidungsstück, das man nur tragen kann, wenn man Persönlichkeit hat. Weil: Das weiße T-Shirt ist so pur wie kein anderes Stück Stoff.

Aber wissen Sie jetzt wie man es trägt? Nein? Kein Problem. Ich helfe, wo ich kann. Die Basis sind wieder einmal die drei Manager-Typen. Ermitteln Sie, zu welcher Kategorie Sie oder Ihr Kollege gehören und schon kennen Sie Ihren ganz persönlichen T-Shirt-Stil!

Sind Sie so wie Herr van der Heide?

Herr van der Heide liebt Marken. SEIN weißes T-Shirt ist selbstverständlich ein Markenprodukt, denn was anderes käme ihm gar nicht in die Tüte… äh, in den Schrank. Sein Outfit ist immer up-to-date – und somit braucht er auch am weißen T-Shirt unbedingt irgendein trendiges Detail. Er kennt es nicht anders.

Solange der Dresscode ihm im Geschäftsleben den Rahmen liefert, ist alles gut: immer Kniestrümpfe, niemals Socken, jeden Tag ein frisches Hemd, ausgezeichnet sitzende (sehr, sehr teure) Anzüge, perfekt geknotete Krawatte. Wo aber einfach Persönlichkeit gefragt ist, da kommt Herr van der Heide ins Schleudern.

Das weiße T-Shirt trägt Herr van der Heide lässig in der Hose, auch schon, um die Gürtelschnalle seines Markengürtels zu zeigen. Einen Bauch muss er nicht kaschieren, weil er keinen hat. Sein sündhaft teures Jackett zieht er meistens nicht aus. Nicht, weil er Stil hat, sondern weil es einfach so sensationell aussieht.

Oder eher wie Herr Mittelsohn?

Für Herrn Mittelsohn sind Einkäufe eine Qual. Selten, aber dann lieblos, kauft er Hemden, Anzüge und Krawatten. Schuhe müssen bequem sein und rutschfest. Was er liebt, sind Anoraks – die trägt er ohne Rücksicht auf Verluste auch über seinen Anzug. Seine Krawatten nennt er Schlips und das allein ist schon bezeichnend.

Die Jeans, sehr ordentlich geglättet, mit Bügelfalte, zieht er weit über die Hüften. Der Gürtel ist wahllos gegriffen, meist ausgeleiert und zu schmal. Er trägt das weiße T-Shirt in die Hose gesteckt, egal, ob das jetzt der Figur schmeichelt oder eher das Gegenteil. Frei nach dem Motto: Ein T-Shirt gehört in die Hose – ich bin doch kein Schluri….!



„Ich möchte einmal mit Profis arbeiten“



Vielleicht sogar Herr Jacobs?

Herr Jacobs ist lässig gekleidet – aber nicht nachlässig. Unaufgeregt – aber nicht langweilig. Er liebt seine Anzüge und Hemden und das merkt man. Er trägt sie gerne und mit Grazie! Er gehört zu der Sorte, die freiwillig verwaschene Kniestrümpfe wegwerfen, noch bevor sie ein Loch haben. Er legt viel Wert auf eine gute Aktentasche, auf schönes Gepäck und besitzt auch das eine oder andere Prachtstück im Wert eines Kleinwagens. Er weiß, dass vieles mit den Jahren besser wird, außer weiße T-Shirts.

Fakt ist: Jeans und das weiße T-Shirt sind für ihn kein Auftrag. Mit Blazer oder ohne. Es passt. T-Shirt in der Hose, über der Hose. Bei ihm völlig egal. Schöner Ledergürtel, sitzt, die Breite ist perfekt, sehr gute Qualität. Und was die Jeans betrifft – ob nagelneu oder steinalt: Sie sitzt immer perfekt. Er hat’s drauf.

Egal, zu welchem der drei Typen Sie nun gehören, eines ist klar: Selbst wenn Sie das weiße T-Shirt nicht mögen… Das Shirt mit der Aufschrift: „Ich möchte einmal mit Profis arbeiten“, das geht gar nicht!

Frohe Ostern!