DüsseldorfDeutschland boomt, die Beschäftigung ist auf Rekordniveau. Nicht nur im europäischen Vergleich, sondern auch weltweit präsentiert sich Deutschland stark. Das zeigt eine neue Studie über die Arbeitsmärkte in 33 Ländern, die die britische Personalberatung Hays erstellt hat. Deutschland wird darin ein gutes Bildungsniveau und hohe Beschäftigungsquote attestiert. Im globalen Ranking liegt das Land auf Platz vier - hinter Schweden, Dänemark und Luxemburg, aber vor den Vereinigten Staaten oder Frankreich.

Doch die Analyse, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, liefert ebenso ein Warnsignal: Der Fachkräftemangel setzt Deutschland mehr und mehr zu. Die Firmen sind nicht in der Lage, hoch qualifiziertes Personal im benötigten Maße zu finden, heißt es in dem Hays-Report. Die Nachfrage vor allem nach Digitalexperten steige seit mehreren Jahren rasant, die Erneuerung des Ausbildungssystems halte damit aber nicht Schritt. Der Engpass werde sich in den kommenden Jahren noch verstärken, prognostiziert Hays.