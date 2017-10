PotsdamDie Welt ist in Unruhe. Der Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft verläuft immer weniger stetig, immer weniger linear, dafür immer sprunghafter, zunehmend disruptiv. Der Potsdamer Zukunftsdenker und Unternehmensphilosoph Bernhard von Mutius hat diese Entwicklung nachgezeichnet und einen Weg skizziert, wie Menschen und Unternehmen sich darauf einstellen können. Der ist widersprüchlich und gerade deshalb zukunftsweisend. Er nennt es „Disruptive Thinking“. Das Denken, das der Zukunft gewachsen ist.

Auf den zahllosen Digitalisierungs-Events klingt das Wort Disruption gut. Viele finden es cool. Doch wer ein wenig hinter die Kulissen schaut, spürt im organisationalen Alltag eine ziemliche Verunsicherung, Ängste und viele Fragen: Sind wir überhaupt in der Lage, mitzuhalten mit Alphabet, Amazon & Co? Haben wir die geeigneten Leute dazu? Haben wir die richtigen Kompetenzen? Ist unsere Organisation mit ihrer altersschwachen IT darauf vorbereitet? Oder sind wir nicht voll damit ausgelastet, das laufende Geschäft zu meistern und den gestiegenen Druck halbwegs abzufedern? Eine Realität voller Widersprüche. Disruptive Thinking ist die Fähigkeit, mit diesen Widersprüchen produktiv umzugehen. Man könnte auch sagen: Es ist die Fähigkeit, sich nichts vorzumachen, Dinge anders zu machen und den Menschen wieder Mut zu machen.

2. Haben wir Nonkonformisten in den eigenen Reihen?

Viele kluge Zeitgenossen sind sich einig: Es fehlen Nonkonformisten in unseren Organisationen. Mitarbeiter, die in der Lage sind, gegen den Strom zu schwimmen. „Oft sind es gerade die Unangepassten, die das Neue in die Welt bringen“, schreibt Adam Grant im „Harvard Business Manager“ (5/2016). Und die Zeitschrift „Manager Seminare“ fordert in ihrer vorletzten Ausgabe in der Titelgeschichte: „Widersprüche kultivieren“. Genau darum geht es. Aber können wir das? Dürfen wir es? Haben wir es überhaupt gelernt?

Wir brauchen neue Kombinationen von scheinbar Gegensätzlichem – in unseren Geschäftsmodellen, in unseren Kernkompetenzen und vor allem in unseren Köpfen. Wir brauchen vorzügliche technologische Lösungen, die ebenso vorzüglich Kundenbedürfnisse befriedigen, die überraschend einfach und nachhaltig sind, die Wert schaffen und Freude bereiten. Wir brauchen interdisziplinäre Vernetzung, Experimentierfreude und zugleich funktionale Exzellenz und Konsequenz. Wir brauchen Explorer, Design Thinker, wagemutige Start-ups. Und wir brauchen zugleich Brückenbauer, Aussöhner, geduldige, langfristig denkende Strategen und langweilige Macher, die verlässlich daran arbeiten – „to get things done“. Wir brauchen eine neue Kombination von Technologie und Design, von Schnelligkeit, ungewöhnlicher Kreativität und großer Verantwortlichkeit. Das sind die wirklichen Herausforderungen dieser disruptiven Zeit. Und deshalb brauchen wir Disruptive Thinking.

3. Machen wir Widersprüche produktiv?

Disruptive Thinking ist die Disziplin, die Widersprüche produktiv macht – in den Köpfen wie in unseren Organisationen. Sie arbeitet mit Fragen und Spannungsfeldern. Sie versteht Dilemmasituationen. Disruptive Thinking hilft, sich in andere, fremde Positionen hineinzuversetzen, in die Rolle des Angreifers zu schlüpfen, Routinen zu brechen und das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Mit einem Wort: Es stärkt die Innovationsfähigkeit.

Disruptive Thinking hilft den Querdenkern und Erneuerern aber auch, sich in die Lage derer hineinzuversetzen, die in der Organisation mit mühsamen Routinetätigkeiten, mit dem Abarbeiten von laufenden Projekten, mit der Optimierung von Prozessen, kurz mit dem „Exploite“ beschäftigt sind. Es hilft ihnen, diese Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit zu unterstützen, also eine Brücke von der neuen Organisation in die alte zu schlagen, damit es die Organisation nicht zerreißt. Disruptive Thinking ist vorbeugende schöpferische Störung – mit dem Ziel, unheilvolle Zerstörungen abzuwenden und in der Organisation neues, kreatives Vertrauen zu fördern.



Die kreative Revolution



Disruptive Thinking heißt zunächst: Umbrüche, Brüche, nichtlineare Entwicklungen denken zu können. Und nicht zu glauben, das geht gleich vorüber. Nein, das geht nicht gleich vorüber. Denn die gegenwärtige Transformation ist nicht nur eine technologische. Sie ist auch eine soziale und kulturelle und verändert massiv unser Denken und Verhalten. Sie ist tatsächlich eine Revolution. Ich nenne sie die „kreative Revolution“.

Diese hat gerade begonnen. Sie wird gebraucht in Unternehmen wie in der Gesellschaft, in der Arbeit für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, in Schule, Ausbildung, Unternehmen, Politik. Disruptive Thinking ist die Kunst und Disziplin für diese Revolution. Es ist Reflexion der Disruption. Und zugleich die praktische Unterstützung für Führung und Organisation, mit dem disruptiven Wandel besser, realistischer und verantwortlicher umzugehen.

4. Gehen wir mit Lernen voran?

Disruptive Thinking ist Querdenken ohne Geländer. Es akzeptiert das Nichtwissen im Wissen. Es ist experimentell. Es ist bereit für das Überraschende. Es versteht etwas vom Dilemma der Innovatoren. Es setzt auf vernetzte Teams und weiß um die Beharrungskräfte der alten Organisation. Es ist schöpferisch und zugleich verantwortungsvoll. Es folgt dabei drei pragmatischen Imperativen:

Erstens: Sei überraschend einfach!

Zweitens: Brich Routinen!

Drittens: Stärke die Menschen!

Kann man das lernen? Davon bin ich überzeugt. Disruptive Thinking kann man lernen und professionalisieren. So wie man systemisches Denken und Design Thinking lernen kann, auf deren guten Ideen Disruptive Thinking aufbaut. Wenn man den Widerspruch nicht ausschließt, sondern ihn ermutigt und dafür Formen schafft. Man kann vom Hochleistungssport, von den Künsten, vom Design, von ungewöhnlichen sozialen Initiativen lernen. Man kann Bergwege statt Autobahnen aufsuchen. Man kann auf ungewöhnliche Reisen gehen und sich von den Besten aus anderen Bereichen Anregungen holen. Und man kann lernen, wie man diese anderen Lernerfahrungen im organisationalen Alltag abrufen kann. Wenn man sich wechselseitig hilft, vernetzt und dabei neue Räume und neue Routinen schafft, in denen das Neue nicht sofort wieder von der Gewohnheit aufgesogen und verspeist wird. Wir haben auch gar keine andere Wahl.

Über den Autor

Gerade ist im Gabal Verlag das Buch „Disruptive Thinking“ erschienen. Darin hat der Autor Bernhard von Mutius den gegenwärtigen Wandel in der Wirtschaftswelt nachgezeichnet und einen Weg skizziert, wie Unternehmen sich darauf einstellen können. Als Sozialwissenschaftler, Philosoph und Autor beschäftigt von Mutius seit Jahren mit der digitalen Transformation sowie mit der kreativen Revolution und deren Bedeutung für Menschen, für Wirtschaft und Gesellschaft. Er berät Unternehmen und Organisationen zu den Themen Change, Innovation und Führung.