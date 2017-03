BerlinDie Deutsche Kreditbank (DKB) denkt über eine weitere Kooperation mit Fintechs nach. So kann sich der Vorstandsvorsitzende Stefan Unterlandstättner vorstellen, seinen Kunden digitale Angebote zur Vermögensanlage zu machen. „Robo-Advice ist ein spannendes Thema. Wir gucken uns das an und haben auch schon Gespräche mit Anbietern geführt“, sagte der Vorstandschef bei Vorstellung der Jahreszahlen in Berlin. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die Tochter der BayernLB gehört zu den Trendsettern in der deutschen Bankenlandschaft, was die Zusammenarbeit mit Fintechs angeht. DKB-Kunden können mit Finreach ihr Konto und Depot wechseln oder mit Hilfe von Barzahlen.de per Smartphone Geld bei Einzelhändlern abheben. Wie wichtig der DKB dieses Thema ist, beweist auch die Anfang des Jahres neu geschaffene Position eines Chief Digital Officers, der direkt an den Vorstand berichtet. Allerdings gibt es Grenzen bei der Liebe zu den Fintechs: „Wir werden uns niemals an ihnen beteiligen“, so Finanzvorstand Rolf Mähliß. Denn dann würde das Unkonventionelle und die Leichtigkeit, die diese Betriebe auszeichne, wohl auf der Strecke bleiben. Selbst sieht sich die DKB als Sparringpartner für Fintechs. „Und manchmal sind wir auch die Spaßbremse“, so Unterlandstättner, falls Lösungen mit regulatorischen Anforderungen kollidieren.