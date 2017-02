New York/WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat mit einer Anordnung die strengeren Regelungen für die US-Finanzindustrie aus der Zeit der Finanzkrise in Frage gestellt. Eine am Freitag im Weißen Haus in Washington unterzeichnete Anordnung fordert die zuständigen Behörden auf, die entsprechenden Regelungen – erlassen von der Regierung seines Vorgängers Barack Obama – unter die Lupe zu nehmen.

Donald Trump versucht, die Deregulierung der Finanzbranche anzuschieben. Er hatte immer wieder versichert, er werde das so genannte Dodd-Frank-Gesetz zurücknehmen, das nach der Finanzkrise erlassen wurde. Es soll verhindern, dass sich eine derartige Krise wiederholen kann. Nach dem Startschuss kann es aber noch eine Weile dauern, bis die neuen Regelungen gefunden und umgesetzt sind. Einige Punkte sind aber jetzt zumindest in Umrissen erkennbar, wenn man Äußerungen aus Trumps Beraterkreis und von Experten folgt.