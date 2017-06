Bild vergrößern Dr. Ulf Sommer, Handelsblatt-Redakteur und Kolumnist.

Aktienkurse steigen langsam, aber stetig. Die Börse präsentiert sich so ruhig wie selten. Doch was sollen Anleger in dieser besten aller möglichen Welten bloß tun, um nicht vom Kursrutsch überrascht zu werden?