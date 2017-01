An der Börse Gewinne zu erwirtschaften, kostete eine Menge Nerven. Das wird sich auch 2017 nicht ändern. Der designierte US-Präsident Donald Trump, der am 20. Januar sein Amt antritt, ist von der Börse bereits reichlich gefeiert worden. Anleger erhoffen sich Konjunkturprogramme, was die Gewinne vieler Unternehmen und die Ausgabefreude der Konsumenten beleben dürfte – so das Kalkül.

DüsseldorfWann hat es das schon einmal gegeben: Mit 11.481 Punkten beendet der Dax 2016 auf einem Jahreshoch. Nach katastrophalem Start, einem Rückfall bis auf 8700 Punkte und vielen holprigen Monaten schafft unser wichtigstes Börsenbarometer ein Gesamtplus von sieben Prozent und zugleich das fünfte Gewinnjahr in Folge.

Die Bankenkrise in Italien haben Anleger offenbar ebenso ausgeblendet wie die anstehenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden. Gewinnen die Rechten um Marine Le Pen und Geert Wilders, droht Europa, so wie wir es kennen, zu zerfallen.

Kann also alles nur schlechter werden als jetzt, weil alle guten Nachrichten in den Kursen stecken, die schlechten aber noch nicht? Nicht unbedingt. Die meisten Anleger kennen all die skizzierten Probleme und Gefahren schließlich auch – und dennoch sind die Kurse gestiegen.

Anders formuliert: Ohne diese vielen Störfeuer wären die Kurse vermutlich noch weit stärker gestiegen – und der Dax würde wohl ebenso wie der Dow Jones auf Rekordhoch notieren. Davon aber ist unser Börsenbarometer immer noch rund 1000 Punkte entfernt.