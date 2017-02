New YorkDer größte US-Versicherer AIG ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich habe ein Minus von 3,04 Milliarden Dollar gestanden nach einem Verlust von 1,84 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit. AIG führte den Fehlbetrag unter anderem auf eine Sonderbelastung von 5,6 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Rückstellungen für Schäden zurück. Im nachbörslichen Handel gab die AIG-Aktie rund zwei Prozent nach.