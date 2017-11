Bild vergrößern An der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes will man „gesichtswahrend“ vorgehen. dpa Bild:

In der Affäre um DSGV-Chef Georg Fahrenschon will man „mit Ruhe und gesichtswahrend“ agieren. Der in eine Steueraffäre verstrickte Präsident soll seine Aufgaben bis zum Ende der Amtszeit an Vize Thomas Mang abtreten.