MünchenDie DVB Bank trennt sich von dem für ihre größte Sparte Schiffsfinanzierungen zuständigen Vorstand Bart Veldhuizen. Der Niederländer werde die DZ-Bank-Tochter Ende November verlassen, teilte die Bank am Donnerstag mit. Seine Aufgaben soll David Goring-Thomas zusätzlich übernehmen, der bereits für Flugzeug- und Eisenbahn-Finanzierungen zuständig ist. Vor allem wegen der langwierigen Krise in der Schifffahrt hat die DVB Bank im ersten Halbjahr gut eine halbe Milliarde Euro Verlust erwirtschaftet. Insidern zufolge prüft sie, wie sie ihren Bestand an Schiffskrediten schneller abbauen könnte.