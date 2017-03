FrankfurtDie europäische Bankenbehörde EBA setzt auf eine rasche Verständigung auf neue Kapitalregeln für Geldhäuser weltweit. Bei 90 bis 95 Prozent aller Punkte habe man sich inzwischen geeinigt, sagte EBA-Chef Andrea Enria am Mittwoch auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt. „Wir sind einer Einigung sehr nahe und ich bin zuversichtlich, dass wir sie bald erreichen werden.“ Die Verabschiedung eines neuen Regelwerks, das in der Branche Basel IV genannt wird, zieht sich seit Jahren hin. Hauptgrund ist ein Streit zwischen Europäern und den USA über die Frage, in welchem Umfang Banken interne Modelle benutzen dürfen, um die Kapitalunterlegung bestimmter Geschäfte zu berechnen.