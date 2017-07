ZürichBeim Schweizer Vermögensverwalter EFG International haben die Kunden nach der Übernahme der Konkurrentin BSI weiterhin Geld abgezogen. In der ersten Jahreshälfte beliefen sich die Abflüsse netto auf 5,5 Milliarden Franken, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. In der zweiten Jahreshälfte erwartet EFG weitere Abflüsse von zwei bis drei Milliarden Franken, die jedoch unter anderem durch eine Übernahme kompensiert werden sollen.

Die verwalteten Vermögen schrumpften im Vergleich zu Ende 2016 auf 138,4 von 144,5 Milliarden Franken. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 19,2 Millionen Franken, während Analysten mit einem Verlust gerechnet hatten.