FrankfurtJahrelang pflegte die Deutsche Bank bevorzugt ihr Image als Wall-Street-Bank und Haus für die ganz großen Fälle. Ihre Wurzeln im deutschen Markt hat sie darüber lange vernachlässigt. Doch seit der Brite John Cryan, das Geldhaus führt, hat das Geldhaus eine regelrechte Charme-Offensive für den Heimatmarkt gestartet. Das spiegelt sich nun auch in der Privat- und Firmenkundensparte stärker wieder: Die Bank baut für den Bereich, der neben Privatkunden auch kleinere Unternehmen betreut, eine eigene Kapitalmarktsparte auf, wie das Institut am Donnerstag mitteilte.

Rund 50 Spezialisten sollen Kunden künftig etwa bei Fusionen und Übernahmen, bei Schuldscheinfinanzierungen und andere komplexere Finanzierungsfragen beraten. „Die neue Einheit soll Kunden allumfassend in allen strategischen Finanzierungsfragen beraten können. Wir investieren dafür in Menschen und in Zeit“, sagte Stefan Bender, der Chef des Firmenkundengeschäfts in der Privat- und Firmenkundensparte, dem Handelsblatt.

Um die neue Corporate-Finance-Einheit auf 50 Spezialisten zu bringen, muss die Bank ihre bisherigen Kapazitäten in etwa verdoppeln. „Das ist ein guter Startpunkt, der sich ausbauen lässt, wenn sich das Geschäft gut entwickelt“, sagt Bender. Im Visier hat die Sparte Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 250 Millionen Euro, wobei das eine weiche Größengrenze ist. Ist ein größeres Unternehmen nicht zu international und komplex aufgestellt, fällt es ebenfalls noch in diesen Bereich.