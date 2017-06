DüsseldorfBei Emittenten und Investoren waren Schuldscheindarlehen von Unternehmen im vergangenen Jahr beliebter denn je. 2016 wurden am deutschen Markt 108 Schuldscheindarlehen mit einem Volumen in Höhe von knapp 25,4 Milliarden Euro emittiert. „Damit wurde das bisherige Rekord-Emissionsvolumen aus dem Jahr 2015 mit 18,6 Milliarden Euro merklich übertroffen“, heißt es in einer aktuellen Studie des Research-Teams der DZ Bank.

Zum Emissionsrekord haben auch drei Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von jeweils mehr als einer Milliarde Euro beigetragen. Längst nicht mehr nur mittelständische Unternehmen finanzieren sich über Schuldscheine – auch Aktiengesellschaften aus Dax, MDax oder TecDax setzen immer häufiger auf diese Alternative zu Fremdkapitalkredit oder Anleihe.