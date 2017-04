KölnSoftware in Betrieb zu nehmen ist heute ein Kinderspiel: Cloud-Anwendungen am PC und Smartphone-Apps sind alltäglich geworden. Den unkomplizierten Zugang zu Programmen schätzen zunehmend auch Mitarbeiter von Unternehmen. Folge: Software wird immer öfter dezentral beschafft. Damit verschieben sich die Machtverhältnisse, wie eine Befragung des IT-Dienstleisters Logicalis zeigt: 39 Prozent der Chief Information Officer (CIO) gaben an, dass sie häufig oder sehr häufig nicht in Investitionsentscheidungen involviert sind. Im Jahr zuvor sagten das erst 29 Prozent.

Der Trend zur Dezentralisierung spiegelt sich auch in der Personalpolitik: Vier von fünf CIOs sagten, die Unternehmensbereiche würden eigene Spezialisten anwerben, um sich selbst um Software, Apps und Cloud-Services zu kümmern.