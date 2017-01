New YorkIm Streit über hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) muss sich die Deutsche Bank in den USA auf eine Sammelklage von Investoren wie Blackrock und Pimco einstellen. Ein Bezirksrichter in Manhattan ließ am Montag mehrere Klagepunkte zu. Die Klage wurde damit zwar eingeengt, aber nicht - wie von der Deutschen Bank beantragt - komplett zurückgewiesen.