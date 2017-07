Die Europäische Zentralbank wird Experten zufolge ihr Inflationsziel noch mehrere Jahre verfehlen. Nach einer Umfrage unter professionellen Beobachtern der Geldpolitik kommen die Euro-Wächter erst 2022 mit einer Inflationsrate von 1,8 Prozent der angestrebten Marke von knapp zwei Prozent wieder näher, wie die EZB am Freitag mitteilte. Dieses Inflationsniveau erachtet die Notenbank als ideal für die Wirtschaftsentwicklung im Währungsraum. Nach Ansicht der befragten Ökonomen überwiegen für die langfristigen Inflationserwartungen weiterhin die Risiken.

Für 2017 und die beiden Folgejahre senkten die Experten ihre Inflations-Prognose im Vergleich zu ihrer Schätzung vom April leicht. Sie erwarten in diesem Jahr nun eine Teuerung von 1,5 (April: 1,6) Prozent. Für 2018 rechnen sie jetzt mit einer Inflation von 1,4 (1,5) Prozent und für 2019 mit 1,6 (1,7) Prozent. Ihre Schätzungen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Euro-Zone hoben die EZB-Beobachter dagegen für dieses Jahr sowie für 2018 und 2019 etwas an.