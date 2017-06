Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat zum ersten Mal die Kosten für Notfall-Kredithilfen der nationalen Notenbanken öffentlich gemacht. Die Zentralbanken sollten für ihre Notkredite an Geschäftsbanken mindestens den Spitzenfinanzierungssatz plus einem Prozentpunkt verlangen, wie aus der am Montag von der EZB veröffentlichten Vereinbarung für die sogenannten ELA-Kredithilfen hervorgeht. ELA steht für Emergency Liquidity Assistance, sprich Notfallliquiditätsunterstützung.

Der Spitzenrefinanzierungszins liegt aktuell bei 0,25 Prozent. ELA-Hilfen werden von den jeweiligen nationalen Notenbanken auf deren eigenes Risiko bereitgestellt und sollen bei Geschäftsbanken zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsprobleme dienen. Voraussetzung dafür ist die Solvenz der Institute.