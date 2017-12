BerlinDer Eon-Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen wirbt für ein Umsteuern bei der Energiewende. „Wir müssen weg von Subventionen und Technologiesteuerung”, sagte er am Mittwoch vor Vertretern der Auslandspresse in Berlin. Auf diesem Weg sei ein CO2-Mindestpreis das Mittel der Wahl. „Es bedarf einer Sogwirkung, damit es zu einer Umstellung auf einen Mindestpreis kommt. Wir werben gegenüber den politischen Parteien dafür.” Der Mindestpreis sollte seiner Meinung nach nicht nur für die am Emissionshandel beteiligten Sektoren ausgerufen werden, sondern für alle Bereiche, wo Kohlendioxid ausgestoßen werde. „Dann würde aus der Stromwende eine echte Energiewende werden.”