DüsseldorfDer Energiekonzern EnBW kehrt nach den vergangenen hohen Verlusten zurück in die Erfolgsspur. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei in den ersten neun Monaten um 10,8 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen, teilten die Karlsruher am Freitag mit. Der Konzern habe dabei unter anderem von der Vollkonsolidierung der Ferngasgesellschaft VNG profitiert. Bereits 2019, ein Jahr früher als erwartet, werde der Versorger zudem seine Effizienzmaßnahmen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro pro Jahr vollständig realisieren.