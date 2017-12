DüsseldorfÜber keine andere gesellschaftspolitische Frage wurde in der Bundesrepublik so erbittert und so lange gestritten wie über den Ausstieg aus der Kernenergie. Im vergangenen Sommer schien der Streit endgültig beigelegt. Die Betreiber der Reaktoren, Eon, RWE, EnBW und Vattenfall, einigten sich mit dem Bund über die Finanzierung des Atomausstiegs. Zuvor waren bereits die letzten Rechtsstreitigkeiten geklärt.

So schien es zumindest. Nun beschäftigt das Thema Atomkraft aber erneut das Bundesverfassungsgericht. Der Zweckverband Oberschwäbischer Elektrizitätswerke (OEW), der gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg die Energie Baden-Württemberg (EnBW) kontrolliert, reichte überraschend eine Verfassungsbeschwerde ein. Sie richtet sich gegen das so genannte Nachhaftungsgesetz, das Anfang 2017 beschlossen wurde.