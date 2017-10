Berlin/HamburgDer Verkaufsprozess für die HSH Nordbank geht auf die Zielgerade. Bis Freitagabend müssen Bieter ein Angebot für die Landesbank abgeben. Insidern zufolge gibt es noch eine Handvoll Interessenten, zu denen US-Finanzinvestoren wie Apollo, Cerberus oder Lonestar gehören. Auch Christopher Flowers, der bereits gut fünf Prozent an der Bank hält, ist laut Insidern interessiert.

Die Bank war durch die Finanzkrise und zuletzt wegen der Schiffskrise in Schieflage geraten. Hamburg und Schleswig-Holstein haben dem Geldhaus bereits mit Garantien und Eigenkapital von rund 13 Milliarden Euro unter die Arme gegriffen. Über Gebühren dafür flossen etwa drei Milliarden Euro von der Bank zurück an die Länder. Inzwischen gibt es einen gesunden Teil – die Kernbank – und die Abbaubank, in der Altlasten aus den Jahren 2004 bis 2009 gebündelt sind.