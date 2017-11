Mailand, DüsseldorfDer größte italienische Energiekonzern Enel befeuert Übernahmespekulationen in der Branche und dabei auch den deutschen Versorger Innogy im Blick. Im Distributionsgeschäft sei Wachstum nur durch Fusionen und Übernahmen möglich, sagte Vorstandschef Francesco Starace in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir sind zu M&A verurteilt.“ Auf die Frage, ob Enel an der RWE-Ökostromtochter Innogy interessiert sei, entgegnete der Manager, dass sich sein Konzern alles anschaue. „Das heißt aber nicht, dass wir kaufen werden“, fügte er hinzu. Innogy sei ein großer Player im Distributions- und im Ökostromgeschäft, was prinzipiell eine interessante Kombination sei.