Essen/BonnDer Essener Energiekonzern Eon beteiligt sich am Betrieb von Ladesäulen auf deutschen Autobahn-Rastplätzen. Eon habe eine Kooperation mit dem Rastplatz-Betreiber Tank & Rast für die Stromversorgung von 90 Schnellladesäulen in ganz Deutschland vereinbart, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit.

Tank & Rast will bis zum Jahresende insgesamt rund 400 Standorte mit solchen Anlagen ausrüsten. Weitere Partner sind die großen Versorger Innogy und EnBW.