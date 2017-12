Vor allem eine Ankündigung dürfte die Aktionäre freuen: Schäfer verspricht steigende Dividenden. Schon für 2018 soll die Ausschüttung um 25 Prozent auf rund 310 Millionen Euro steigen. Und das Plus von 25 Prozent will Uniper bis 2020 im Schnitt jährlich beibehalten.

Und auch strategisch soll es voran gehen: „Uniper ist bereit für eine neue Phase, in der wir nun den Blick auf einzelne Wachstumsfelder richten können“, sagte Schäfer. Dabei will Uniper aber behutsam vorgehen, wie Finanzvorstand Christopher Delbrück betonte: „Sollten sich finanzielle Spielräume für neue Investitionen ergeben, werden wir diese mit Disziplin nutzen.“

Uniper erwartet, dass in Europa Versorgungssicherheit zu einem knappen Gut wird. Mit seinen Kraftwerken, Speichern, Leitungen und Handelspositionen könne Uniper davon künftig deutlich profitieren, so Vorstandsvorsitzender Klaus Schäfer. Vor allem verschaffe die starke Position im Gasgeschäft dem Unternehmen im Wettbewerb Vorteile.

Und auch außerhalb Europas sieht der Uniper-Chef Wachstumschancen: Dort wachse „die Nachfrage nach sicherer und effizienter Energieerzeugung und damit verbundenen Dienstleistungen“. Und durch „eine aktive Rolle“ im globalen Energiehandel könne man Preisdifferenzen und Nachfragetrends nutzen. „Wir werden trotz eines anhaltenden Fokus auf Europa vor allem die USA und Asien stärker als bisher in den Blick nehmen", sagte Schäfer – und fügte bewusst hinzu: „Die gründlichen Analysen im Zuge der Überprüfung unserer strategischen Ausrichtung haben uns im Übrigen deutlich gezeigt, dass Uniper als eigenständiges Unternehmen mit einem sehr vernetzten und werthaltigen Portfolio bestens aufgestellt ist und im Wettbewerb hervorragende Chancen hat.“

Uniper ist mit einer Übernahmeofferte durch Fortum konfrontiert. Die Finnen bieten 22 Euro je Aktie, womit Uniper mit rund acht Milliarden Euro bewertet wird. Schäfer lehnt die Offerte als feindlich zurück. Er hält das Gebot zum einen für finanziell nicht attraktiv. Schließlich notiert die Aktie aktuell bei knapp 26 Euro, womit Uniper fast 9,5 Milliarden Euro wert ist. Zudem sieht der CEO keinen strategischen Mehrwert für sein Unternehmen. Schäfer hatte die Offerte schon Ende September, als die Pläne öffentlich wurden, als „feindlich“ zurück gewiesen.



Die prekäre Lage ist überwunden



Die Mitteilung über die geplante Offerte war mitten in eine Strategiesitzung geplatzt, zu der sich der Uniper-Vorstand mit dem Aufsichtsrat am bayrischen Walchensee zurück gezogen hatte. Eigentlich wollte Schäfer die Ergebnisse erst im Frühjahr zur Bilanz-PK präsentieren. Wegen der Attacke aus Finnland zog er das jetzt aber vor. Am Dienstag hatte zudem der aggressive Hedgefonds Elliott des US-Milliardärs Paul Singer bekannt gegeben, sich 5,32 Prozent der Aktien gesichert zu haben.

Tatsächlich hat sich Uniper gerade erst wieder in die Lage gebracht, selbst aktiv zu werden. Bei der Gründung des Unternehmens, Anfang 2016, war die Lage noch prekär. Eon hatte in Uniper das alte Geschäft mit den Kohle- und Gaskraftwerken und den Großhandel abgespalten, um sich selbst auf die Energiewende zu konzentrieren.

Dabei standen die Kraftwerke damals extrem unter Druck, weil sie zunehmend von Wind- und Solarenergie aus dem Markt gedrängt wurden. Uniper war tief in der Verlustzone und hoch verschuldet. Bei Börsengang im September 2016 wurde die Aktie für gerade einmal 10 Euro gehandelt und Uniper mit nicht einmal vier Milliarden Euro bewertet

Inzwischen hat sich die Situation aber entscheidend verändert. Die Strompreise im Großhandel sind wieder kräftig gestiegen, die Kraftwerke verdienen wieder gutes Geld. Gleichzeitig hat Uniper die Kosten gedrückt und Schulden abgebaut.

„Wir halten, was wir versprechen. Uniper hat in den ersten zwei Jahren sein Portfolio und die gesamte Unternehmensorganisation neu ausgerichtet", betonte Schäfer, „wir haben uns fit gemacht durch die Senkung unserer jährlichen Kosten und durch die Veräußerung von Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts.“ Die Mittelzuflüsse seien verbessert worden. Und zuletzt habe Uniper in der vergangenen Woche den Verkauf unserer Beteiligung am sibirischen Gasfeld Yuzhno Russkoye an den österreichischen Ölkonzern OMV abgeschlossen.

Die Präsentation wird den Einstieg der Finnen kaum noch verhindern können. Fortum hat sich schon ein Paket von 47 Prozent praktisch gesichert. Das hält derzeit noch Eon. Der ehemalige Mutterkonzern hat aber schon zugesagt, die Aktien im Rahmen der Offerte zu verkaufen und kann von dem Deal kaum noch zurück treten. Dann wäre eine Strafzahlung von bis zu 1,5 Milliarden Euro fällig.