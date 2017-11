DüsseldorfDer Versorger SSE verhandelt mit der deutschen Innogy über die Zukunft ihres britischen Geschäfts. Beide Unternehmen seien in „fortgeschrittenen Gesprächen über eine Zusammenführung der Vertriebsaktivitäten in Großbritannien“, teilte Innogy am Dienstag mit. Die Geschäftsaktivitäten könnten in einer börsennotierten Gesellschaft zusammengeführt werden, hieß es weiter.