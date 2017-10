DüsseldorfDer Streit zwischen dem Energiekonzern Uniper und der früheren Mutter Eon über den Verkauf der restlichen Uniper-Anteile an den finnischen Versorger Fortum eskaliert. Uniper-Betriebsratschef Harald Seegatz warf Eon-Chef Johannes Teyssen in der „Bild am Sonntag“ Wortbruch vor.

„Eon nimmt für sich in Anspruch, aufrichtig und ehrlich zu handeln. Und nun halten sich die Manager nicht an das, was sie uns allen immer wieder versprochen haben.“ Eon will sein Uniper-Restpaket von 47 Prozent Anfang 2018 für 3,8 Milliarden Euro an Fortum verkaufen. Uniper fürchtet um seine Eigenständigkeit und sieht die Pläne als feindlichen Übernahmeversuch der Finnen.