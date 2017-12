Der Eon-Chef will sich kampfbereit zeigen.

DüsseldorfDer Energiekonzern Eon will dem hart umkämpften britischen Strommarkt nicht den Rücken kehren. „Wir bleiben in Großbritannien im Privatkundengeschäft und wollen dort wachsen”, sagte Eon-Chef Johannes Teyssen der „Wirtschaftswoche“ laut einer Vorabmeldung vom Donnerstag. „Man muss schon eine gewisse Kampfbereitschaft gerade in solchen Märkten haben, und da muss man auch Wellen durchstehen.”