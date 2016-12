Flexibilität ist eine Einbahnstraße - mit entsprechenden Folgen für die Mitarbeiter: "Wir haben seit der Krise 2008/2009 wieder einen ungebremsten Aufschwung in Sachen Arbeitszeiten. Sie wurden in Länge, Lage und Intensität noch einmal deutlich ausgeweitet", sagt Jörg Hoffmann, erster Vorsitzender der IG Metall.

Wenn schon alle immer mehr und immer länger arbeiten müssen, dann sollten sie wenigstens entscheiden können, wann sie das tun und ob sie zwischendrin noch den kranken Vater pflegen oder mit der Tochter zum Kinderschwimmen gehen wollen. So jedenfalls lesen sich die Vorschläge zur Neuregelung der Arbeitszeiten von Seiten des Bundesarbeitsministeriums. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hatte Ende November ihre Pläne zur einer Lockerung bei den Arbeitszeit-Vorschriften vorgelegt . In einer zweijährigen Probephase will sie Arbeitgebern und Gewerkschaften mehr Flexibilität gestatten, als es das Arbeitszeitgesetz vorsieht. Über die Arbeitszeit solle in Betrieben verhandelt werden.

Gerade in der Internetwirtschaft sind viele Soloselbstständige tätig - Nahles will für sie eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rente.

Nahles will ein Guthaben für jeden Arbeitnehmer - damit soll Zeit für Weiterbildung oder familienbedingte Auszeit finanziert werden. Vorausschauend soll Weiterbildung finanziert werden, die absehbare Anforderungen an die Arbeitnehmer betrifft.

Ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in eine frühere volle Arbeitszeit soll es vor allem Frauen erleichtern, nach einer Familienphase wieder komplett in den Job einzusteigen.

Diese Experimentierphase wollen die Metall-Arbeitgeber jetzt nutzen. Der Acht-Stunden-Tag müsse verlängert werden können, die Wochenarbeitszeit in einer bestimmten Lebensphase auch. Was nicht heißen soll, dass jetzt alle unbegrenzt Überstunden machen sollen, wie Rainer Dulger, Verbandspräsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, sagt. "An der 35-Stunden-Woche rüttele ich nicht. Es geht darum, dass sie in bestimmten Lebensphasen ein paar Jahre 40 oder 42 Stunden arbeiten können." Im Ausgleich solle man dann aber in anderen Phasen - beispielsweise bei der Familiengründung - kürzer treten können, ohne finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen.

Nach seinen Vorstellungen könnte ein Gesetz "so aussehen, dass man eine tarifliche Öffnungsklausel vorsieht und sagt: Statt des Achtstundentages gilt eine Wochenarbeitszeit von x Stunden". Wann die vereinbarten Stunden abgeleistet werden, ist dann wieder Verhandlungssache. "Es muss einfach möglich sein, dass ein Mitarbeiter nachmittags um vier heimgeht, das Kind aus der Kita abholt, abends um 21 Uhr ins Bett bringt und sich dann noch mal zwei Stunden an die Arbeit setzt", so Dulger.