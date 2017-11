Leicht durchschaubar ist genauso, wenn quasi in jedem zweiten Satz das Wort „sehr“ auftaucht. Positive Zeugnissprache zeichnet sich durch die Vielfalt von Bewertungsbegriffen aus: Sehr, besonders, in besonderem Maße, außerordentlich, vorbildlich, beispielhaft, exemplarisch und so weiter. Es ist auch ein Unterschied ob jemand für etwas nur „zuständig“ war oder „verantwortlich“. Allein durch die Art der Sprache kommt eine andere Wertigkeit rüber.

Bei bestimmten Berufsgruppen oder -bildern gehören Begriffe wie Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Disziplin, Belastbarkeit, Sicherheitsorientierung, Vertrauenswürdig, Ansprüche an Qualität, Kundenorientierung, Teamarbeit zwingend in ein Zeugnis. Ein versierter nächster Leser – im Zweifel der nächste Arbeitgeber – wird verstehen, wenn zu erwartende Key Words eines Berufsbildes fehlen. Gleiches gilt für die berühmte Schlussformel: Je umfangreicher sich hier über den scheidenden Mitarbeiter geäußert wird, umso mehr stärkt das die Botschaften aus dem gesamten Text. Stand sind der Dreiklang: Bedauern, bedanken, wünschen.

Hier bietet sich noch einmal Gelegenheit, eine qualitative Aussage einfügen. Zum Beispiel kann sich der Arbeitgeber für die wertvollen Beiträge oder wichtigen Entwicklung des Bereiches, in dem der Mitarbeiter gearbeitet hat, bedanken. Bei Führungskräften ist auch ein Dank für „... wertvolle Impulse/Beiträge zum Unternehmenserfolg“ durchaus denkbar. Natürlich darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass aufgrund der Sondersituation Insolvenz sogenannte Gefälligkeitszeugnisse erstellt werden.

Ist allerdings aus dem gesamten Text erkennbar, dass wirklich die einzelne Person gemeint ist, und nicht nur Floskeln aneinander gereiht wurden, entsteht dieser Eindruck nicht. Deshalb sollten Mitarbeiter, deren Unternehmen in der Insolvenz oder einer sonstigen Krise steckt, ein adäquates Zeugnis einfordern. Auch wenn es schwer fällt. Frei nach dem Motto: „Wer nicht sagt was er will, bekommt nicht was er will“.