Frau Baumann, die WirtschaftsWoche und die Boston Consulting Group haben Sie zur Vordenkerin des Jahres gekürt. Die Auszeichnung steht unter dem Motto „Die Grenzen der Vorstellungskraft – und wie wir sie überwinden können“. Sie arbeiten hart daran, die Grenzen unserer Atmosphäre zu überwinden uns ins All zu fliegen. Was ist Ihre Motivation?

Nicola Baumann: Das Weltall hat mich schon immer fasziniert. In sternenklaren Nächten schaue ich oft zum Himmel hinauf und frage mich, was sich da wohl alles verbirgt, von dem wir noch gar nichts wissen.

Das Weltall fasziniert viele Menschen. Aber nur wenige würden sich mit dicker Schutzausrüstung in ein Raumschiff setzen und in den Himmel schießen lassen.

Naja, ich fliege ja schon mein ganzes Leben lang. Als Jugendliche bin ich Drachen geflogen, und seit über zehn Jahren bin ich Jetpilotin bei der Bundeswehr. In den ersten Jahren fand ich es extrem spannend, verschiedene Flugzeuge zu fliegen. Aber irgendwann wurde das Fliegen zum Alltag. Ich brauchte wieder eine neue Herausforderung - und das ist jetzt der Flug ins Weltall.