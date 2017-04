Oxford-Ökonom Carl Frey über das Verschwinden der Industriejobs, die falschen Versprechen von US-Präsident Trump und darüber, wie deutsche Politiker den technologischen Wandel ignorieren.

Frühling in Oxford, die Touristen bewundern die historischen Gebäudeensemble, deren erste Exemplare aus dem 13. Jahrhundert stammen, sie trinken ihr Ale in der Sonne und strömen durch die hohen Hallen, die direkt aus den Harry-Potter-Filmen zu stammen scheinen. In einer davon, der Oxford Martin School, empfängt Carl Frey, ein hochaufgeschossener Schlacks, mit lichtem, krausen Haar. Er ist einer der profiliertesten Forscher zur Arbeit der Zukunft. Als er vor eineinhalb Jahren seine Studien zur Robotik in der Industrie veröffentlichte, sorgten sie weltweit für Aufsehen: fast die Hälfte aller Jobs seien potenziell automatisierbar, postulierte Frey. Gerade schreibt er an einem Buch, in dem er die letzten industriellen Revolutionen mit dem aktuellen Umbruch vergleicht. Seine These: diesmal ist es keine industrielle Revolution, weil es bald keine Industrie mehr gibt - es ist der Eintritt ins automatische Zeitalter.

WirtschaftsWoche: Herr Frey, hat sich Donald Trump schon bei Ihnen gemeldet? Carl Frey: Wieso? Sie arbeiten gerade an einem Projekt, das die Menschen im amerikanischen Rust Belt untersucht - Trumps Wähler. Schon lange prophezeien Sie der Industrie keine große Zukunft. Die Populisten können sich die Zukunft ohne Industrie nicht vorstellen. Nein, mit Trump hatte ich noch nicht das Vergnügen. Aber wir reden viel mit Mitarbeitern der Regierung - hier in Großbritannien und anderswo. Es geht ja um ein weltweites Phänomen: die Industriearbeit hat ihren Höhepunkt längst überschritten. Nicht nur in den ehemaligen Industriestaaten, sondern auch in Schwellenländern wie Indien, China oder Brasilien. Industrielle Fertigung kann nirgendwo auf der Welt mehr in großer Zahl Arbeitsplätze schaffen. Trump, Theresa May oder Marine Le Pen erzählen den Menschen gerne, die Industrie sei in Niedriglohnländer abgewandert und lasse sich durch Handelsbeschränkungen und Zölle wieder zurückbringen. In den Entwicklungs- und Schwellenländern sehen wir das Gegenteil. Dort ist die Industrialisierung, wie wir sie im Westen kennen, vielleicht nie richtig angekommen. Jedenfalls hat sich in diesen Staaten nie eine stabile Mittelschicht gebildet. Die Regierungen dort müssen sich etwas anderes überlegen. Ein Geschäftsmodell auf Industriejobs aufzubauen jedenfalls wird nicht gehen. Diese Arbeit wird heute hochgradig automatisiert, durch 3-D-Druck und Roboter wandert die Produktion gar zurück in die Industrienationen.

Ständig abwärts: Jobs im Industriesektor (in Prozent aller Beschäftigten). Für eine detaillierte Ansicht bitte auf die Grafik klicken.