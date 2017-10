Demnach sind in der Europäischen Union im Schnitt elf Prozent aller Arbeitnehmer emotional hoch gebunden. 25 Prozent der Arbeitnehmer in der EU haben innerlich gekündigt.

Im europäischen Vergleich sind 15 Prozent allerdings noch gut, wie die aktuelle Vergleichsstudie „ State of the Global Workplace “ zeigt, für die Gallup insgesamt 155 Länder untersucht hat.

Auch in Frankreich haben nur sechs Prozent der Beschäftigten eine hohe Bindung zu Arbeit und Arbeitgeber. 69 Prozent bezeichnen ihre Bindung als gering, 25 Prozent sagen, sie haben gar keine Bindung an ihren Job.

In Deutschland sind 15 Prozent mit Herzblut bei der Arbeit. Genauso viele haben überhaupt keine Bindung an den Arbeitgeber. 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift.

In den Vereinigten Staaten haben 33 Prozent der Beschäftigten eine hohe Bindung an ihren Arbeitgeber und ihren Job. 51 Prozent haben eine geringe Bindung, 16 Prozent gar keine.

„Wenn sich in hoch entwickelten Industriestaaten ein substantieller Teil der Beschäftigten in die innere Kündigung zurückzieht, gefährdet das den Erfolg der gesamten Volkswirtschaft. Denn Mitarbeiterbindung ist ein entscheidender Hebel für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen“, so Nink. Tatsächlich gibt es nur eine Industrienation, die mit Feuereifer bei der Sache ist. Und das sind die Amerikaner. Dort sind 33 Prozent der Beschäftigten emotional an ihren Job und ihren Arbeitgeber gebunden. „Das scheint zunächst paradox, denkt man an die dortige 'Hire and Fire'-Kultur“, sagt Patricia DuChene, die bei Wrike für das Geschäft in Europa und dem Nahen Osten zuständig ist. Wrike ist ein amerikanischer Hersteller von Projektmanagementsoftware. Sie glaubt, dass es an den in Amerika üblichen flachen Hierarchien liegt, dass Mitarbeiter sich stärker mit dem Unternehmen identifizieren.



Was Manager empfehlen, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen

Andere Manager schwören auf mehr Flexibilität für die Mitarbeiter, um deren Loyalität zu erhöhen. „Jeder Mitarbeiter sollte entscheiden können, wie viel Flexibilität er benötigt, um einerseits produktiv zu sein und um andererseits eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu haben“, glaubt beispielsweise Michael Rosbach, Vorstand des Cloudanbieters Scopevisio AG und Experte für künstliche Intelligenz.

Bei den Marktforschern von Gallup heißt es, dass vor allem Schwächen in der Unternehmenskultur und Defizite in der Personalführung Schuld haben, wenn Mitarbeiter innerlich kündigen. Sind Chefs schlechte Führungskräfte, würden motivierte Leute zu Verweigerern. Führungskräfte sollten sich deshalb auf drei Aspekte fokussieren: Zugänglichkeit, Zuständigkeit und Zielorientierung. „Zuständigkeit steht dafür, dass Führungskräfte wissen, an welchen Aufgaben und Projekten ihre Mitarbeiter gerade arbeiten, und wie sie ihre Mitarbeiter für deren Leistung verantwortlich halten und kommunizieren“, erläutert Nink. „Sie konzentrieren sich auf die Stärken der Mitarbeiter, anstatt auf deren Schwächen.“