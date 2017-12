Dumm nur, dass die Mehrheit trotzdem arbeiten und das besinnliche Programm irgendwie in den Feierabend quetschen muss. Für die Arbeitsmotivation ist das nicht förderlich, wie eine Analyse von Peakon belegt. Peakon ist ein dänisches Start-up, das anhand von Software und Machine-Learning-Algorithmen die Mitarbeitermotivation in Firmen misst. Die Plattform kann also beantworten, wann welche Mitarbeitergruppen besonders schnell arbeiten, besonders viel erledigen, wann sie eher im Internet surfen und vor allem: wann die Stimmung kippt und die Leistung nachlässt. „Die Zahlen belegen, dass die Lust am Arbeiten besonders in der Weihnachtszeit sinkt“, sagt Peakon-Mitgründer Dan Rogers.

Ab dem ersten Dezember macht der Kopf Weihnachtsurlaub

In Deutschland klinken sich vom ersten Dezember an schon zehn Prozent der Angestellten gedanklich aus. Vom 14. Dezember an gehen 23 Prozent – das sind immerhin fast zehn Millionen Menschen – zumindest im Kopf in den Weihnachtsurlaub. Drei Tage vor Heiligabend sind dann 51 Prozent (circa 22 Millionen Menschen) mit dem Kopf unterm Weihnachtsbaum. Auch wenn der Hintern noch auf dem Bürostuhl parkt.

Auffällig ist der Unterschied in den Altersgruppen: Ein Drittel der jüngeren Beschäftigten (30 Prozent) zwischen 18 bis 24 Jahre gibt an, ihre Lust am Arbeiten bereits am 12. Dezember zu verlieren. 68 Prozent der älteren Angestellten (45 bis 64 Jahre) hingegen sind noch bis zum 18. Dezember motiviert am Arbeitsplatz. “Die Umfrage bestätigt den Stereotypen des fleißigen Deutschen“, sagt Rogers. „Gegenüber den Deutschen schalten beispielsweise die Briten viel eher ab, wie eine ähnliche Umfrage von Peakon zeigte. Mehr als die Hälfte gab an, bereits am 16. Dezember innerlich im Weihnachtsurlaub zu sein.“