Das „Land der Dichter und Denker“ blickt auf eine lange Innovationstradition zurück: Carl Benz erfand das Automobil, Konrad Zuse den PC, Alexander Fleming das Penicillin, Goethe und Schiller setzten Maßstäbe in der Weltliteratur.

Und heute? Ein Rekordniveau von über 44 Millionen Erwerbstätigen, ein Höchststand von etwa 40 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und eine Arbeitslosenquote von unter sechs Prozent. Deutschland steht gut da. Noch.



Denn Innovation, Unternehmertum und Selbständigkeit werden in Deutschland durch eine zunehmende Regulierungswut gefährdet. Was sich derzeit in den Ministerien und Verwaltungen abspielt, stellt die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ernsthaft in Frage, gefährdet Arbeit und Wohlstand der gesamten Volkswirtschaft.