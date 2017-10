Die Arbeitslosenquote für Akademiker ist in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 37 Jahren gesunken. Mit 2,3 Prozent im Durchschnitt des Jahres 2016 war sie knapp halb so hoch wie die für Arbeitslose mit einer beruflichen Ausbildung (4,2 Prozent), wie das IAB-Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag auf Grundlage eigener Berechnungen zur Arbeitslosigkeit nach Qualifikationen mitteilte.

Personen ohne Berufsabschluss sind demnach von Arbeitslosigkeit besonders betroffen: Bundesweit sei fast jeder Fünfte (19,1 Prozent) in dieser Gruppe ohne Arbeit. Die Quote sei aber um gut einen Punkt gesunken.